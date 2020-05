Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən 28 May - Respublika Gününə həsr olumuş videokompozisiya hazırlanıb.

Metbuat.az DTX-nin Mədəniyyət Mərkəzinə istinadən həmin videokompozisiyanı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.