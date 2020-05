Şirvanda jurnalist satıcı işləyən arvadını döyüb.

Metbuat.az MediaPost-a istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, arvadı döyən şəxsin Azərbaycan Xalq Hərəkatının (AXH) sədri Mirhüseyn Ayşən adlı xanımını telefon mazağında döyüb.



Jurnalistin polis tərəfindən saxlanıldığı və Şirvan Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

