Maşinistin yaxşı reaksiyası intihar etmək istəyən 25 yaşlı qızın həyatını qurtarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, maşinistin kabinəsindən çəkilən videoda dəmir yolu relslərinin üzərinə başını qoyan və qatarın gəlməsini gözləyən qız görünür. Qatarı vaxtında saxlaya bilən sürücü qızı relslərin üzərindən qaldıraraq sakitləşdirməyə başlayıb, sonra isə hüquq mühafizəçilərə xəbər verib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

(oxu.az)

