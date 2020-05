Goranboyda xəstəxanaya hücum edən bir qrup şəxs binanın şüşələrini sındırıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarında bir nəfər kişi it dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Onun yanında olan yaxınları travmatologiya şöbəsinə daxil olaraq, tibb işçilərini təhqir ediblər və şöbədə şüşələri sındırıblar.

Fakt araşdırılır.

