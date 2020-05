Bakıda ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etməyən şəxslər avtobusa buraxılmayacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ATV Xəbər”ə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat katibi Mais Ağayev məlumat verib.

Ətraflı videodan izləyə bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.