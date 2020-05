Azərbaycanın əlamətdar və tarixi günlərinə hər zaman xüsusi diqqət ayıran "Huner Group" bu dəfə 28 may Respublika günü ilə bağlı maraqlı video-çarx hazırlayıb.

Sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olan videonu sizə təqdim edirik.

"Huner Group" böyük qürur hissi ilə bütün xalqımızı 28 may-Respublika günü münasibətilə təbrik edir, müstəqilliyimizin əbədi olmasını arzulayır!

