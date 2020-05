Virus metroda necə yayılır?

ABŞ-ın Oreqon Universiteti, epidemiyanın metro stansiyasında necə yayılacağını göstərən simulyasiya yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Universitet virusun xüsusilə ictimai nəqliyyat bu baxımdan böyük risk yaratdığını bildirib.

Belə ki, maska taxmayan və sosial məsafələr saxlamayan insanların yaratdığı təhlükə üzə çıxıb.

Bildirildi ki, nəfəs və ya danışma yolu ilə insanlardan damlalar ətrafa yayılmır, lakin asanlıqla yaxınlıqdakılara ötürülə bilər. Buna görə də, maska taxmağın sosial məsafənin təmin edilə bilmədiyi mühitlərdə vacib olduğu vurğulanıb.

Bənzər tədqiqatlar virusun müxtəlif mühitlərdə asanlıqla necə yayılması ilə bağlı aparılıb. Bir restoran bufetində və ya bir supermarketdə koronavirusun yayılma sürətinə diqqət çəkilib. (Unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.