Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar naziri Fatih Dönməz 28 May - Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar naziri Fatih Dönməz "Twitter" hesabında paylaşdığı təbrikdə deyib.

"Qardaşımız, dostumuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq etdiyimiz Azərbaycanı 28 May - Respublika Günü münasibətilə təbrik edirəm. Türkiyə və Azərbaycan qardaşlıq hissi ilə birgə uğurlara imza atmaqda davam edəcək".

