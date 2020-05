Karantin rejimi iyunun 14-dək uzadıldı

Moskvada özünütəcrid rejiminin müddəti iyun ayının 14-dək uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat verən mer Sergey Sobyanin bildirib ki, karantin rejimi ilə bərabər Moskvada xüsusi buraxılış və digər məhdudlaşdırıcı tədbirlərin də müddəti uzadılıb. Fərmana əsasən

Moskvada iyun ayın 14-nə kimi restoran, kafe, ticarət mərkəzləri və gözəllik salonlarının fəaliyyətinə icazə verilməyəcək.

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə iyun ayın 1-dən Moskva sakinlərində qrafiklə həftədə üç dəfə parklarda gəzintiyə çıxmağa icazə verilməsi təklif edilib. Moskvada ictimai yerlərdə məcburi maska və əlcəkdən istifadə rejimi gücləndiriləcək.

Qeyd edək ki, Rusiyada yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar mart ayının 28-dən mərhələli şəkildə özünütəcrid rejimi tətbiq olunub.

Mənbə: Reuters.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.