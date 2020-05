Bakıda iki avtobus toqquşdu: Ölən var - FOTO / VİDEO

Bakının Xətai rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əhmədli qəsəbəsində qeydə alınıb.

Qəza ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Videogörüntülərdə mikroavtobus ilə 44 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusun toqquşduğu müşahidə olunur.

Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar var.

TƏBİB-dən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı Oxu.Az-a daxil olan ilkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 62 yaşlı bir nəfər vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.