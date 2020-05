Norveçdə maraqlı bir hadisə yaşanıb. Ailənin yataq otağının altında məzarlıq tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Norveçin Buda şəhərində evlərini təmir etmək istəyən ailənin mənzilinin döşəməsindən altından qəbir aşkarlanıb.

İlkin məlumatlara görə aşkar edilən məzarlıq vikinqlər dövrünə aiddir. Yeni tapıntının mindən çox yaşı var.

Arxeoloq Martinus Haugli aşkar edilən məzarın onuncu əsrə aid olduğunu bildirib. Hazırda ərazidə qazıntı işləri başlayıb.

Mənbə: Dailymail.com

