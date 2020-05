İran Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN-in "Twitter" hesabında bildirilib.

"Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Bu önəmli günüdə Azərbaycan xalqına əbədi sülh və firavanlıq arzu edirik”, - deyə oqeyd edilib.

