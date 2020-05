Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 28 May - Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə R.T.Ərdoğan öz "Twitter" hesabında yazıb.

Təbrikdə deyilir: "Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram".

