Müğənni Roza Zərgərli Respublika gününə həsr olunmuş verilişdə qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dərin yarıqlı libasda efirə çıxan Roza görüntlərini sosial media hesabında paylaşıb. İfaçı dar geyimlə ombasını da nümayiş etdirib. İzləyiciləri ifaçının paylaşımını tərif atəşinə tutublar.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.