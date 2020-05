Koronavirusdan ölən şəxs “dirildi”

Şri Lankada koronavirusa yoluxduğu deyilən yaşlı kişi 1 aydan sonra evinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dandirirs Fereyra adlı yaşlı şəxs küçəyə çıxma qadağasına görə evinə qayıda bilməyib. Bu müddət ərzində onun koronavirusa yoluxduğu və öldüyü bildirilib. Daha sonra ailəsinə təhvil verilən naməlum meyit onun yaxınları tərəfindən dəfn edilib. Qadağa ləğv olunduqdan sonra yaşlı kişi evinə qayıdıb. Onu görən ailə üzvləri isə “dirilən” kişini görəndə şok keçiriblər.

Dandirisin yerınə dəfn olunan şəxsin isə kimliyi hələ də müəyyən olunmayıb.(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.