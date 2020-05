Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Qasımova Nuranə işlədiyi gözəllik salonunda əri tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə yerinə təcili yardım briqadası gəlsə də, qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(apa)

