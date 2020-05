Azərbaycan bayrağı dünyanın ən hündür binası olan Bürc Xəlifə göydələnində əks olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində yerləşən Bürc Xəlifə göydələni 28 May - Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.



Bu addım yerli sakinlərin böyük marağına səbəb olub.









