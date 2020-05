Azərbaycanda maska taxmağın məcburi olduğu yerlərin SİYAHISI - RƏSMİ

Nazirlər Kabineti “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyriyoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na uyğun olaraq yeni qərar verib.

Metbuat.az bildirir ki, qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərarda deyilir:

1. Azərbaycan ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının insanlar arasında kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə aşağıda qeyd edilən hallarda sosial məsafəni gözləmək (insanlar arası məsafə 1,5-2 metr) şərtilə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən (tibbi maska, parça maska, respirator və sair) istifadə edilməlidir:

1.1. şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişindaşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələrində (avtobus, taksi, metro, dəmiryolu və s.);

1.2. bazarlarda, qapalı ictimai iaşə, ticarət və xidmət obyektlərində (həmin obyektlərdə göstərilən xidmət növündən asılı

olaraq tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrin çıxarılmasının

zəruri olduğu hallar istisna olmaqla);

2

1.3. dövlət orqanlarının (qurumlarının) binalarında

vətəndaşların qəbulu və vətəndaşlara xidmət üçün nəzərdə tutulan

sahələrdə;

1.4. fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus binaların müştərilərə

xidmət göstərilməsi üçün istifadə edilən sahələrində;

1.5. açıq sahəli ofislərdə və istehsalat yerlərində;

1.6. tarix və mədəniyyət abidələri hesab edilən qapalı

məkanlarda, ibadət yerlərində, elm və səhiyyə müəssisələrində,

sosial, mədəniyyət və digər bu kimi qapalı obyektlərdə;

1.7. ictimai nəqliyyat dayanacaqlarında, bilet kassalarının,

bankomatların (ATM) və ödəniş terminallarının, ticarət, iş və xidmət

obyektlərinin qarşısında növbədə;

1.8. insanların toplaşdığı və yaxın təmasda olduğu açıq

havadakı ictimai yerlərdə onlar arasında sosial məsafənin

qorunmasının mümkün olmadığı digər hallarda.

2. Tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrin istifadəsi yeni növ

koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı digər qoruyucu

tədbirləri (gigiyena, sosial məsafə və s.) əvəz etmir və həmin

qoruyucu tədbirlərin görülməsi davam etdirilməlidir.

3. Bu Qərarın 1-ci hissəsinin tələblərinin pozulması

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən

edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.