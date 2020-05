Yaponiya İmperatoru Əlahəzrət Naruhitodan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Zati-aliləri,

Azərbaycanın milli bayramı - Respublika Günü münasibətilə Zati-alinizə səmimi təbriklərimi, Sizin xoşbəxtliyiniz və ölkənizin rifahı üçün ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram".

