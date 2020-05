Açıq havada keçirilən idman yarışlarının tamaşaçıların iştirakı olmadan təşkilinə icazə veriləcək.

Metbuat.az Operativ Qərargaha istinadən xəbər verir ki, bu qərar 31 may 2020-ci il saat 00:00-dan xüsusi karantin rejimi çərçivəsindəki məhdudiyyətlərin bir qisminin aradan qaldırılması çərçivəsində verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.