"Karantin üçün 5 mindən artıq çarpayı ayrılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib:

"Modul tipli xəstəxanalarda 2 min çarpayının istifadəyə verilməsi gözlənilir. Ümumilikdə 7 mindən artıq çarpayı fondumuz olacaq. Hazırda 1806 nəfərin müalicə olunduğunu nəzərə alaraq çarpayı fondumuzun vəziyyətini müəyyən etmək olar".

