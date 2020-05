Azərbaycanda qışda ikinci dalğa ola bilər - RƏSMİ AÇIQLAMA

"Bütün dünyada hələ birinci dalğadır. Biz sadəcə bunu mərhələli şəkildə görə bilərik. Yəni bir və ikinci mərhələ var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

R.Bayramlı qeyd edib ki, sayın yüksəlməməsi üçün qaydalar tətbiq olunur: "Qış mövsümündə ikinci dalğa ola bilər. Bu da mutasiya ilə əlaqəlidir. Mutasiyanın hansı istiqamətə gedəcəyi və növbəti dalğanın olması bu gün üçün sual altındadır".

