Türkiyədə son 24 saatda 28 nəfər koronavirusdan ölüb, 1141 nəfər virusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla ümumilikdə xəstəlik qurbanlarının sayı 4489, yoluxanların sayı isə 162 min 120 olub. Gün ərzində 36 min 155 test edilib, 1549 xəstə sağalıb.

Covid-19-dan sağalanların sayı ümumilikdə 125 min 963 olub.

