Bakıda çəkilən bu görüntülər müzakirələrə səbəb oldu - "Tarqovı küçəsi…" / VİDEO

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar insanlar sosial məsafəni qorumalı olsalar da, əksəriyyət buna əməl etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təsdiq edən görüntülərdən biri “Tarqovı”da lentə alıb.

Paytaxtın mərkəzi küçəsində insanların kütləvi şəkildə bir yerə yığılması sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.

Bundan başqa, insanlar arasında sosial məsafəyə nəzarət etməli olan polis əməkdaşlarının da gözə dəyməməsi birmənalı qarşılanmayıb.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda 230 nəfər koronavirusa yoluxub.

(Qafqazinfo)

