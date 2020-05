Şəhərlərarası sərnişindaşıma ilə bağlı YENİ QAYDALAR tətbiq ediləcək - VİDEO

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın şəhərlərarası sərnişindaşıma ilə bağlı növbəti qərarında yumşaldılma olacaqsa, daha uzaq məsafə qət edəcək avtobuslarda yeni qaydalar tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin (DANX) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Nuridə Allahyarova deyib.

Nuridə Allahyarova bildirib ki, yeni qaydalarda xüsusi izolyasiya tədbirləri nəzərdə tutulub. Yəni sərnişindaşıma əvvəlki kimi olmayacaq. Onun sözlərinə görə, şəhərlərarası sərnişindaşıma üçün biletlər də məhdud sayda olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.