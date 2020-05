OPERATİV QƏRARGAH! Bu müəssisələr üçün qaydalar müəyyənləşdi - RƏSMİ

Restoran, kafe və çay evlərinin iş rejimində və istifadə qaydalarında bir sıra dəyişikliklər edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yeni qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonlarında fəaliyyət göstərən restoran, kafe və çay evləri iyunun 1-dən etibarən saat 08:00-dan 22:00-dək fəaliyyət göstərəcək.

İş rejiminə dəyişiklik edilsə də, bir sıra qadağalar qüvvədə qalıb. Belə ki, qəlyan avadanlıqlarından istifadə qadağası qüvvədədir. Restoran, kafe və çay evlərində 10 nəfərdən artıq toplaşmaqla kütləvi şənliklər, məclislərin təşkili də qadağandır.

Restoran, kafe və çay evlərindən xidmət isə “ictimai iaşə müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlər" əsasında aparılacaq.

Nazirlər Kabinetinin maskalarla bağlı yeni qərarından sonra restoran, kafe və çay evlərində də tibbi maskalardan istifadə də məcburi olub. Yeni qaydalara əsasən, insanlar bu tipli qapalı məkanlarda olarkən mütləq maskadan istifadə etməlidir. Yalnız kafe və restoranlarda masa arxasında olarkən maskadan istifadə etməmək olar, bütün digər hallarda maskadan istifadə etmək lazımdır. İnsanlar restorandan çıxıb geri qayıtdıqdan sonra əllərini yumalıdırlar.

Kafe, restoranlarda və digər ictimai iaşə müəssisələrində bu qaydalara nəzarət edəcək xüsusi şəxslər olacaq.

Qaydaları pozanlar İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunacaq. Maskadan istifadə etməməyə görə cərimənin miqdarı isə hələki müəyyənləşməyib. Qərar Milli Məclisdə müzakirə olunur, qəbul olunduqdan sonra maskadan istifadə etməyən şəxslər cərimə olunacaq.

