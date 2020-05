Cəlilabadda “Range Rover” markalı avtomobildən 6 kiloqramdan artıq narkotik götürüldü

Cəlilabad rayonu ərazisində saxlanılmış “Range Rover” markalı avtomobildən 4 kiloqramdan artıq heroin və 2 kiloqramdan artıq tiryək götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Cəlilabad RPŞ əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Bakı şəhər sakini M.Həsənovun idarə etdiyi “Range Rover” markalı avtomobil Gülməmmədli kəndi ərazisində saxlanılıb. Sürücü və sərnişinləri - Yevlax rayon sakinləri S.İsgəndərov və E.Hüseynli RPŞ-yə gətiriliblər.

Avtomobilə baxış zamanı oradan çəkisi 4 kiloqram 190 qram olan heroin və 2 kiloqram 20 qram tiryək aşkar edilərək götürülüb.

