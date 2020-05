Futbol üzrə Almaniya çempionatının 29-cu turu çərçivəsində Münhen şəhərinin təmsilçisi "Bavariya" Düsseldorfdan "Fortuna"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun meydan sahibinin 5:0 qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyunda qolları Çetias Yorqensen (15-ci dəqiqə, avtoqol), Benjamen Pavar (29-cu dəqiqə), Robert Levandovski (43-cü və 50-ci dəqiqələr) və Alfornso Devis (52-ci dəqiqə) vurublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.