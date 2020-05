Tanınmış bloqqer Ata Abdullayev gecə saatlarında restoranların birində döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, karantin qaydalarını pozan restoranda çəkiliş apararkən hücuma məruz qalıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

