Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova deputatlara irad bildirib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, iclasda səsvermə zamanı spiker deputatlara iradını bildirib.

Spiker bildirib ki, yuxarıda oturan deputatlar telefondan başını qaldırmır.

