Yaşar Nurinin xanımı danışdı - "Firəngiz xanımı sevirdi..." / VİDEO

Mərhum Xalq artisti Yaşar Nurinin xanımı Rəhimə Nuriyeva “Səhər-Səhər” proqramında etirafı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, efirdə qonaq olarkən dünyasını dəyişən aktyorun dostlarından danışıb, evlərində tez-tez Arif Quliyevin qonaq olduğunu bildirib.

R. Nuriyeva daha sonra Yaşar Nurinin Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova ilə münasibətinə reaksiya verib. O, həyat yoldaşının aktrisanı sevdiyini etiraf edib:

“Firəngiz xanımı sevirdi. İndi amma onunla bizim əlaqəmiz kəsilib. Tək o yox, hamıyla münasibətimiz bitib”.

Daha sonra aktyorun qızı Ülkər Yaşarqızı anasının axır ki, etiraf etdiyini qeyd edib.

