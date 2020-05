“Toyların keçirilməsi məsələsi öz həllini tapmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Fazil Mustafa deyib.

O qeyd edib ki, karantin rejimi dövründə toylar iki saat müddətində keçirilməlidir.

"İnsanlar xərc çəkiblər, toy gözləyirlər. Toylar iki saat müddətində, 50 nəfər iştirak etməklə və sosial məsafə gözlənilməklə keçirilə bilər", - deyə F.Mustafa bildirib.

