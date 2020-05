Deputat Qüdrət Həsənquliyev həmkarlarına irad tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Q. Həsənquliyev həmkarlarının hər hansı qanun layihəsini geniş müzakirə etmədən səsə qoyulub qəbul edilməsinə etiraz edib:

“Kimsə yorulubsa dursun, çıxsın getsin. Qoyun işləmək istəyənlər işləsin. Elə yerdən deyirlər ki, səsə qoyun, qəbul edək. Hara tələsirik ki? Bura qanunverici orqandır” .

