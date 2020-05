"Futbol əvvəlki kimi olmayacaq" - Lionel Messi

“Barselona”nın hücumçusu Lionel Messi koronavirus pandemiyasının futbola təsirindən danışıb.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, “El Pais” nəşrinə müsahibəsində o deyib:

“İndi çoxumuz bu hadisələrdən sonra dünyanın necə olacağını bilmirik. Hazırda ağır vəziyyət yaranıb. Çünki bu, hər birimizə təsir edib. İnsanlar doğmalarını, yaxınlarını, dostarını ititir. Bundan pis şey ola bilməz. Hətta onlarla normal vidalaşa da bilmirlər. Bu, ədalətli deyil. Futbola gəlincə, bütün həyat kimi, bu idman növü də əvvəl kimi olmayacaq”.



