Sabah Milli Məclisin növbədənkənar iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə ümumilikdə 1 məsələ daxil edilib.



İclasda İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik II oxunuşda müzakirə olunacaq.

