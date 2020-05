Mayın 1-nə olan statistikaya əsasən, əhalinin banklardakı əmanətləri 7 milyard 758 milyon manat təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) məlumat verilib.



Bildirilib ki, bu göstərici aprelin 1-i ilə müqayisədə 493,7 milyon manat azdır.

