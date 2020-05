Röya açıq-saçıq paylaşımı ilə fit bədənini nümayiş etdirdi - VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxan seksual paylaşımı ilə adından söz etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dalğalı saçlarını çiyinlərini atan sənətçi, etno tərzdə alt paltarda “selfi” görüntülərini çəkərək 2,1 milyonluq sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Fit bədən quruluşunu nümayiş etdirən pop ulduz telefonun kamerasını qarın nahiyəsinə yaxınlaşdıraraq, formada olduğunu sübuta yetirib.

R.Ayxanın rəngarəng və qeyri-adi geyimi, makiyajı eləcə də, açıq-saçıq tərzi üzərində peşəkar stilist və vizajistlər Ruxa xə Zahid Baydarov çalışıblar.

Qeyd edək ki, Röya Ayxan bir müddət öncə Moskvada qarın nahiyəsində abdominoplastika əməliyyatı keçirib.

