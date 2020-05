İspaniyada son sutkada koronavirusa yoluxmadan daha 39 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, koronavirusdan ölənlərin sayı 27 127 nəfərə çatıb.



Krallıqda son sutka ərzində 96 nəfər COVID-19-a yoluxub. Ümumi yoluxma sayı 239 429-dur.

