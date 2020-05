Türkiyənin ən çox qazanan modellərindən olan Çağla Şikel villasını satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi 800 kvadratmetr olan 9 otaqlı evini 11 milyon lirəyə satır. O, bunu uşaqlarının istəyi ilə edir. Model yeni hovuzu olan villa almaq niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Çağla beş ildir bu evdə yaşayırdı.

axsam.az



