Qadınlar ərlərinə ən çox BU GÜN və BU BƏHANƏ İLƏ xəyanət edirlər — ŞOK ARAŞDIRMA

Türkiyədə kişilərin təxminən 58 faizi, qadınların isə təxminən 40 faizi ömründə ən azı bir dəfə evlilikdən kənar intim əlaqədə olur.

Metbuat.az bildirir ki, bu haqda Cinsi Sağlamlıq İnstitutu Dərnəyinin (CİSED) araşdırmasında deyilir.

CİSED sədri, psixoterapist Cem Keçe həyat yoldaşlarına xəyanətlə bağlı rəqəmlərin əslində daha yüksək olduğunu, lakin bunun araşdırmanın nəticələrində əks olunmadığını bildirir və səbəbini belə açıqlayır:

“Təəssüf edirəm ki, biz aldadan və aldadılan bir cəmiyyətə çevrilirik. Kişilərin bir hissəsi nikahdan kənar sadəcə bir intim əlaqəni xəyanət olaraq görmürlər. Bəzi qadınlar isə evlilikdən kənar cinsi olmayan əlaqəni xəyanət olaraq qəbul etmək istəmirlər”.

Araşdırmaya görə, həyat yoldaşına xəyanət ən çox “iş yoldaşlarımla bir şey içəcəyəm” bəhanəsi ilə edilir. Həyat yoldaşlarını aldadanlar evə gecə yarısından əvvəl gəlirlər. Araşdırmaya görə, cütlüklər xəyanət edərkən adətən cümə günü saat 18:45-i seçirlər.(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.