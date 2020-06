Bərdə rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Alaçadırlı kəndində qeydə alınıb Şəxsiyyətləri məlum olmayan ana və qızı ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib.

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.