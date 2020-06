DƏHŞƏT! Hamilə vaxtı koronavirusa yoluxdu, körpəsini qucağına ala bilmədən ÖLDÜ - VİDEO

Koronavirusa yoluxmuş hamilə qadın doğuş əsnasında öldü.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı gənc tibb bacısı Dilək Akcabələn hamiləlik müddətində koronavirusa yoluxub. Aprelin 11 də xəstəxanaya karantin şəraitində müalicəsi aparılan qadın,ay yarımdan sonra COVİD-19 səbəbindən həyatını itirib.

Xəstəxanaya aparılandan 3 gün sonra vəziyyəti pisləşən gənc qadın qeysəriyyə əməliyyatı ilə övladını dünyaya gətirib.Bir gecədə vəziyyəti pisləşən Diləyin ağ ciyərləri funksiyasını itirib.

Ehtimallara görə o virusa qonşuluqda yaşayan ailədən yoluxub.1 ay yarım xəstəxanada koronavirusla mübarizədə məğlub olan gənc ana körpəsini qucağına almadan sadəcə bir neçə saniyə görə bilib.

Türkiyə səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca Dilək Ağçabələnin rəsmi olaraq COVİD -19 səbəbindən öldüyünü bildirərək dərin hüznlə ailəsinə baş sağlığı verib.

''Kaş ki, yeni doğulmuş övladını daha çox görəydi, Allah rəhmət etsin!''

Mənbə: NTV.COM

