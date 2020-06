Bakı şəhər Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin böyük prokuroru, tanınmış hüquqşünas Yusif Səməndərov vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadla xəbər verir ki, Y.Səməndərov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Yusif Səməndərov BDU-nun sabiq rektoru Firudin Səməndərovun oğludur.

Allah rəhmət eləsin!

