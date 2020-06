Braziliyanın köklü klublarından olan "Vasko da Qama"nın 16 oyunçusunda yeni növ koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan rəsmi açıqlama verilib. Sözügedən futbolçuların karantinə alındığı bildirilib.

Qeyd edək ki, Braziliyada koronavirus sürətlə artmaqdadır. Ölkədə virusa yoluxanlar 614 mini, ölü sayı isə 29 mini keçib.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.