Bu məktəblərdə imtahan keçirilməyəcək - DİM -dən RƏSMİ AÇIQLAMA

Biz az sayda şagirdi olan məktəbdə imtahan keçirə bilməyəcəyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, imtahanlar böyük kəndlərin məktəbində keçiriləcək:

“Elə kənd məktəbləri var ki, onlar modul tiplidilər, müasir binaları var, biz belə məktəblərdə imtahan keçirə bilərik. Biz indidən hər kəsə imtahanın harada keçiriləcəyini elan edə bilmərik. Bu barədə məlumatları abituriyentlər şəxsi kabinetlərinə daxil olmaqla öyrənə biləcəklər”.

