Bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı avqustun 21-də başlayacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bunu "Apa"-ya açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib. Onun sözünə görə, Aşura günü isə avqustun 30-na təsadüf edəcək.

F.Nurullayev eyni zamanda qeyd edib ki, Səfər ayı sentyabrın 19-da başlayacaq, 17 oktyabrda başa çatacaq.

