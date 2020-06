Müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.



Mertbuat.az xəbər verir ki, müğənni instaqram hesabında əkiz övladlarının fotolarını paylaşıb.



O, fotoları paylaşaraq: "Gözüm, könlüm toxdu mənim... Balalarım xoşbəxt olsun başqa arzum yoxdu mənim...Bayramınız mübarək, əziz balalar" şərhini yazıb.



Qeyd edək ki, əkizlərdən biri oğlan, digəri isə qızdır.(Big.az)

