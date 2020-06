Baş Nazir Əli Əsədova yeni köməkçi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, müvafiq sərəncamla Mehman Tağıyev Baş Nazirin köməkçisi təyin olunub.

