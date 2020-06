"Reanimasiya şöbəsi tam dolub, bir dənə də yer yoxdur" - Bakıdakı xəstəxanadan VİDEO

Azərbaycanda son günlər karantin qaydalarının yumşaldılması koronaviruslu xəstələrin sayının artmasına səbəb olub. Metbuat.az xəbər verir ki, REAL TV həmin xəstələrin müalicə aldığı bir neçə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində olaraq orada baş verənlər barədə reportaj hazırlayıb. Həkim Rəşad Quliyev bildirib ki, xəstələrin sayı durmadan artır: “Reanimasiya şöbəsi tam doludur. Bir dənə də olsun yer yoxdur. Xəstələrin əksəriyyəti süni nəfəs aparatına qoşulub”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.