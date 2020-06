“Qarabağ” futbol klubu məşqləri bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun bazasında keçirilən məşq 17:30-da start götürüb və təxminən 1 saat davam edib.



Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından fiziki tapşırıqları yerinə yetiriblər.

